Frattesi cerca più spazio: la risposta dell’Inter è netta

Hanno creato parecchio scalpore le dichiarazioni pronunciate ieri pomeriggio dal noto procuratore Beppe Riso. Dopo aver incontrato presso la sede nerazzurra Piero Ausilio, l’agente ha svelato di essersi confrontato con il ds sulla situazione di Davide Frattesi, ma comunque non legata a dinamiche di mercato.

Come riportato dai principali quotidiani sportivi questa mattina, il centrocampista ex Sassuolo vorrebbe più spazio rispetto alla passata stagione e teme che l’innesto di Piotr Zielinski in mezzo al campo possa togliergli altri minuti. Da qui il colloquio andato in scena ieri tra Riso e Ausilio, nel quale il ds dell’Inter ha però ribadito un concetto.

Come scritto dal Corriere della Sera, per il club nerazzurro il problema in questo momento non esiste: Frattesi non è sul mercato. L’Inter crede molto nelle qualità del centrocampista dopo l’investimento fatto la scorsa estate e non ha alcuna intenzione di privarsene. Ad oggi, peraltro, non sono mai pervenute offerte ufficiali nei suoi confronti.