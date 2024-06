Agente Oristanio: “Genoa e Venezia? Ci sono altre squadre”

Beppe Riso, agente di Oristanio, ma anche di Carboni e Frattesi, è stato protagonista di un incontro nella sede dell’Inter. Queste le sue parole al termine del faccia a faccia con la dirigenza nerazzurra:

ORISTANIO – Oristanio va al Venezia? No, non abbiamo parlato di Oristanio. Abbiamo parlato di Frattesi e di altre cose. Su Oristanio c’è il Genoa che lo ha individuato? Sì. Non c’è solo il Genoa, c’è il Venezia… ci sonoDiverse squadre. Non abbiamo ancora deciso il suo futuro”.

CARBONI – “Per adesso abbiamo parlato solo di Frattesi. Non abbiamo parlato di Carboni. Adesso lasciamolo stare in Copa America. Parliamo quando rientrerà”.