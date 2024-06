Martinez-Inter, serve l’intesa per Oristanio: “C’è l’alternativa”

La trattativa per l’approdo all‘Inter di Josep Martinez è in dirittura di arrivo. Il portiere spagnolo sarà presto un nuovo giocatore nerazzurro, ma prima c’è bisogno dell’accordo sulla contropartita tecnica in favore dei liguri, che dovrebbe essere Gaetano Oristanio.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, se non si dovesse trovare l‘intesa sulla valutazione del classe 2002, i nerazzurri potrebbero provare una strada alternativa: cedere Oristanio a un altro club e presentarsi dal Genoa con un’offerta cash da 12 milioni di euro più bonus, per un totale di circa 15 milioni.

Oggi dovrebbe esserci un nuovo incontro nella sede dell’Inter con l’agente di Oristanio.