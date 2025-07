Addio al difensore: “L’Inter ha deciso di rinunciare”

L’Inter sembra aver preso una decisione netta per queste ultime settimane di calciomercato. Il club nerazzurro concentrerà infatti i propri sforzi quasi esclusivamente su Ademola Lookman, senza più fare calcoli di altro genere. Ciò significa che a giorni è atteso un rilancio all’Atalanta con un’offerta più alta rispetto ai 40 milioni proposti in precedenza.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, anche per questa ragione l’Inter avrebbe deciso di “rinunciare ai pensieri su” Giovanni Leoni. Troppi i 40 milioni di euro chiesti dal Parma che richiederebbero uno sforzo eccessivo da parte dei nerazzurri. Allo stesso tempo, come evidenziato dalla rosea, il ritiro della corsa al difensore significa anche che il club interista in prospettiva “potrà muoversi con una riserva finanziaria significativa”.

Il passo indietro su Leoni non chiude in ogni caso ad altri innesti per quanto riguarda il reparto arretrato. Una volta perfezionato l’acquisto di Lookman, infatti, l’Inter andrà sugli altri obiettivi cerchiati in rosso per la difesa, a partire dal 23enne Koni De Winter che incontra il totale gradimento del direttore sportivo Piero Ausilio.