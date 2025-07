L’Inter cambia formula e cifra per Lookman: ci siamo

La prossima settimana potrebbe davvero diventare quella decisiva per il passaggio di Ademola Lookman all’Inter. Contrariamente a quanto si potesse pensare nelle battute iniziali della trattativa con l’Atalanta, il club nerazzurro si spingerà oltre la soglia dei 40 milioni di euro con un’offerta al rialzo pronta per l’inizio della prossima settimana.

Nello specifico – come riferito dal Corriere dello Sport – la nuova proposta passerà da 40 a 45 milioni: 42 come parte fissa più altri 3 sotto forma di bonus. Inoltre, cambierà anche la formula dell’operazione che passerà da un prestito con obbligo di riscatto ad un acquisto immediato a titolo definitivo. Tutto, dunque, sarà nelle mani dell’Atalanta che fino a questo momento non ha avanzato aperture al di sotto dei 50 milioni.

In caso di ennesimo rifiuto alla proposta dell’Inter, invece, toccherà a Lookman cercare di forzare e spingere con i bergamaschi per essere liberato. Ad ogni modo, è certo che i nerazzurri fanno sul serio e che tenteranno il tutto per tutto pur di portare a termine un colpo di mercato sensazionale per i propri tifosi in vista della nuova stagione.