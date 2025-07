Senatori Inter a rischio addio: salutano in cinque

Quest’oggi inizierà ufficialmente la nuova stagione dell’Inter con l’atteso raduno fissato ad Appiano Gentile. Come avvenuto nelle ultime annate, il club nerazzurro utilizzerà il proprio centro sportivo per preparare la nuova annata, evitando ritiri o tournée in giro per il mondo.

Cristian Chivu avrà meno di un mese per portare i suoi ragazzi al top della condizione ed arrivare pronto al primo impegno ufficiale in campionato fissato per il 25 agosto contro il Torino. Una corsa contro il tempo che tra poche ore prenderà il via sui campi della Pinetina.

Secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, in questa stagione potrebbe chiudersi un importante ciclo per almeno cinque senatori. Sommer, Acerbi, de Vrij, Darmian e Mkhitaryan, infatti, potrebbero essere giunti alla più classica delle ‘last dance’. Cinque interisti che nelle ultime stagioni hanno dato tutto, ma che insieme evidenziano una media età superiore ai 35 anni.

A fronte della volontà di Oaktree di ringiovanire l’organico, appare sempre più probabile che per loro questa possa essere l’ultima stagione con la maglia dell‘Inter. L’indizio più importante arriva pure dai loro contratti che andranno tutti in scadenza al termine di questa stagione. Chiaro segnale di come il club abbia intenzione di chiudere un ciclo salutando dei veri e propri simboli delle ultime stagioni.