ADDIO Sensi, non è finita: dove può ancora essere CEDUTO

Stefano Sensi è stato per diverse settmane molto vicino alla cessone, con l’Inter che aveva trovato l’accordo con il Leicester, poi saltato a poche ore dalla chiusura del mercato. Tuttavia, i nerazzurri hanno ancora l’occasione di piazzare il giocatore in alcuni campionati sparsi per il mondo.

Questa la lista delle nazioni nelle quali il calciomercato è ancora aperto, con le relative date di chiusura:

Austria : 6 febbraio

: 6 febbraio Australia : 7 febbraio

: 7 febbraio Turchia : 9 febbraio

: 9 febbraio Croazia : 15 febbraio

: 15 febbraio Slovenia : 15 febbraio

: 15 febbraio Svizzera : 15 febbraio

: 15 febbraio Serbia : 16 febbraio

: 16 febbraio Argentina : 18 febbraio

: 18 febbraio Emirati Arabi Uniti : 21 febbraio

: 21 febbraio Brasile : 7 marzo

: 7 marzo Ucraina : 12 marzo

: 12 marzo Stati Uniti: 23 aprile

Tuttavia, tra tutte le nazioni possibili, i mercati più intriganti sembrano essere quello svizzero, quello turco e quello statunitense, gli unici dai quali l’Inter può sperare di incassare una cifra simile a quanto era stato pattuito con il Leicester.