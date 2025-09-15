Addio Sommer: l’Inter ha già l’erede in Serie A

Gli errori commessi da Yann Sommer durante l’ultimo derby d’Italia tra Juventus-Inter, hanno riaperto improvvisamente il dibattito sul suo futuro. L’estremo difensore svizzero, che la scorsa estate aveva ricevuto un importante sondaggio di mercato dal Galatasaray, ha deciso di rimanere per la sua terza e – con ogni probabilità – ultima stagione tra i pali nerazzurri.

Il contratto di Sommer, sbarcato a Milano nell’estate del 2023 al posto di Onana, andrà infatti in scadenza il prossimo giugno 2026 e difficilmente verrà esteso dal club nerazzurro. Il suo primo erede, dopo l’importante investimento fatto un anno fa, rimane Josep Martinez: l’ex Genoa si giocherà le sue chance in questa stagione e dovrà dimostrare a suon di grandi prestazioni di poter diventare il nuovo numero uno dell’Inter.

Contestualmente, il club avrà comunque bisogno tra pochi mesi di rimpiazzare l’addio di Sommer. Per questa ragione Marotta e Ausilio stanno già ragionando su potenziali portieri da affiancare allo spagnolo tra un anno. Come scritto da Calciomercato.it, negli ultimi tempi è schizzato in pole il nome di Elia Caprile del Cagliari.

L’ex Napoli è stato riscattato dai sardi per 8 milioni di euro e sta disputando sin qui un’altra grande annata. Classe 2001, ha ancora davanti a sé importanti margini di crescita e rappresenta un buon prospetto per il calcio italiano. Per l‘Inter, però, ci sarà eventualmente da superare la concorrenza di Juventus e Milan, dirette rivali che hanno puntato lo sguardo sul portiere del Cagliari.

Oltre a Caprile, il club nerazzurro starebbe valutando anche Carnesecchi dell’Atalanta. Il vero ostacolo in questo caso riguarda però la proprietà bergamasca e il precedente dell’ultima estate con Ademola Lookman. Il rischio di addentrarsi in una trattativa articolata senza la certezza di un successo, potrebbe portare l’Inter a scartare quest’ultima opzione.