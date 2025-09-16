Zazzaroni: “Esonero Chivu? Sono tutte ca**ate al vento”

Alla vigilia dell’esordio stagionale in Europa dell’Inter, chiamata alla dura trasferta di Amsterdam contro l’Ajax, giungono nuove smentite intorno alla figura di Cristian Chivu. Nelle scorse ore, infatti, anche Ivan Zazzaroni ha catalogato come false le voci che riguardano un possibile esonero del tecnico rumeno. Il direttore del Corriere dello Sport, al contrario, ha esaltato le qualità dell’allenatore.

Questo il suo post su Instagram: “Provo a fare un po’ di chiarezza – se la verità interessa ancora – sulla scelta e sul presente di Chivu che non è assolutamente in discussione. Le voci sull’esonero sono cazzate al vento. Tre erano i candidati alla panchina dell’Inter: De Zerbi, Fabregas e Chivu, tutte e tre indicazioni di Ausilio. Marotta è andato subito su Cesc e Cristian. Ma lo spagnolo ha rifiutato al primo incontro con il ds e Cristian è stato fortemente sostenuto dal presidente. Chi ha visto lavorare Chivu a Parma e ad Appiano parla di un tecnico modernissimo e completo, la persona è di prim’ordine. Amen”.