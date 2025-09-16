A rischio forfait per Ajax-Inter: “Problema alla schiena”
In dubbio sino all'ultimo
E’ già giornata di vigilia in casa Inter in vista della trasferta di domani contro l’Ajax. I nerazzurri svolgeranno questa mattina alle 11.00 un’ultima rifinitura ad Appiano Gentile, mentre successivamente prenderanno il volo per Amsterdam. La squadra è infatti attesa nel tardo pomeriggio alla Johann Cruijff Arena dove alle 19.00 si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu.
Il tecnico rumeno sino alle ultime ore si porterà dietro diversi dubbi di formazione. A questi, si aggiunge un possibile forfait tra i calciatori che viaggeranno con la squadra per la trasferta olandese. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Matteo Darmian sarà a rischio sino all’ultimo a causa di un “problema alla schiena”. L’esterno prenderà comunque il volo con i compagni e domattina capirà o meno se potrà rientrare tra i convocati ed accomodarsi almeno in panchina.