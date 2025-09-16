Chivu fa subito turnover: annunciati 5 cambi di formazione

Dopo la brutta sconfitta di Torino, Cristian Chivu ha intenzione di voltare immediatamente pagina e lanciare un segnale inequivocabile alla squadra. Per questa ragione, il tecnico dell’Inter sta riflettendo su diversi cambi da mettere in atto in vista della trasferta di domani sera ad Amsterdam contro l’Ajax, per la prima giornata di questa Champions League.

Come suggerito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere addirittura cinque i cambi di formazione rispetto ai titolari mandati in campo sabato pomeriggio contro la Juventus. Il primo, quello più scontato, riguarda la promozione di Josep Martinez che prenderà il posto tra i pali del criticatissimo Yann Sommer dopo la brutta prestazione dello Stadium.

Atteso il ritorno in campo dal primo minuto anche di Bisseck per far rifiatare Akanji, così come quello di de Vrij per Acerbi. A sinistra Dimarco è pronto a riprendersi la fascia, mentre Sucic farà accomodare Mkhitaryan in panchina. Se Calhanoglu viene considerato intoccabile davanti alla difesa, chi rischia è Barella: dalla panchina scalpita Zielinski, in costante crescita e in lizza per il posto da mezzala.