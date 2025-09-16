Tuttosport attacca l’Inter: “85 milioni finiti in panchina”

Piovono nuove critiche all’indirizzo dell’Inter in riferimento all’ultima sessione di calciomercato e agli acquisti portati a Milano dai dirigenti nerazzurri. Nello specifico, Tuttosport nell’edizione odierna ha sottolineato quanto avvenuto allo Stadium di Torino in occasione del match perso dalla squadra di Cristian Chivu sabato pomeriggio contro la Juventus.

Ad eccezione di Manuel Akanji, infatti, tutti i nuovi acquisti dell’Inter sono stati esclusi dall’undici titolare scelto dal tecnico rumeno. Questo l’attacco del quotidiano torinese: “Ottantacinque milioni spesi per non avere un solo titolare in più”. Il riferimento è chiaramente ai vari Sucic, Diouf, Luis Henrique, Bonny e Josep Martinez, arrivato nell’estate 2024 per 15 milioni.

Domani sera all’Inter toccherà cambiare marcia ed invertire il trend negativo delle ultime due giornate di campionato. Chissà che proprio dalla panchina e dai volti nuovi non possano dunque arrivare le energie necessarie per lasciarsi alle spalle questo momento e centrare subito una vittoria all’esordio stagionale in Champions League.

Oltre a Martinez, super candidato per una maglia da titolare tra i pali, scalpita anche Sucic che dovrebbe tornare in mezzo al campo al posto di Mkhitaryan. Gli altri neo-arrivati, invece, potrebbero avere qualche minuto solamente a gara in corso.