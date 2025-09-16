Sala: “Accordo con Inter e Milan, stadio entro il 2031”

Svolta storica tra Inter e Milan per quanto riguarda il progetto di un nuovo stadio. Ad annunciarlo è stato questa mattina il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto in diretta sulle frequenze di RTL 102.5. Come svelato dal primo cittadino, è stato raggiunto un accordo con i due club per la vendita di San Siro per accelerare le pratiche sul nuovo stadio. L’approvazione finale, però, dovrà avvenire in consiglio comunale entro la fine del mese di settembre.

Queste le sue parole: “Se tutto va bene mercoledì dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita di San Siro perché di fatto con i club siamo arrivati ad un accordo. Lo stadio deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro. Ci sarà una delibera, propositiva sul progetto, poi noi sulla cessione di beni così importanti passiamo dal Consiglio comunale, ci saranno prima delle commissioni e delle discussioni e poi bisognerà uscire con un sì o no. Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l’approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale. Il tutto avverrà entro fine mese”.