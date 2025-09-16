Trevisani SVELA l’acquisto ideale per l’Inter da 45 milioni

Nonostante i diversi nomi circolati e realmente trattati dall’Inter nel corso dell’ultima finestra di calciomercato, da Ademola Lookman a Manu Koné, alla fine il club nerazzurro ha deciso di non investire tutti i 45 milioni inizialmente fissati come budget da spendere per un grande colpo. Ad ogni modo, stando all’opinione di Riccardo Trevisani, sarebbe stato un altro il miglior acquisto da portare a Milano con quella cifra.

Queste le sue parole su Cronache di Spogliatoio: “45 milioni per Lookman, 45 per Koné… io dico 45 per Gigio Donnarumma, questo era l’acquisto che doveva fare. Sistemavi per i prossimi 10 anni un portiere e un problema che adesso ti porterai dietro. E’ vero che ha investito su Martinez, che per me deve giocare all’Inter perché Sommer è in riserva e non solo sui tiri da fuori, andava preso Donnarumma. Quanto hai il budget per fare 45, fallo bene. Koné sarebbe stato fortissimo, ma era un altro centrocampista. Stessa cosa per Lookman, mentre Donnarumma non aveva la possibilità di essere sbagliato”.