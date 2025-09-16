Allarme Lautaro per Ajax-Inter: non si è allenato

Non giungono buone notizie in casa Inter dalla rifinitura in programma questa mattina dalle 11.00 e aperta ai giornalisti. Alla vigilia del match contro l’Ajax, infatti, ad Appiano Gentile Lautaro Martinez non ha svolto la sessione di allenamento insieme ai compagni in campo, ma si è limitato ad un lavoro differenziato in palestra.

Questo perché, come riferito da Calciomercato.it, l’attaccante argentino ha accusato un lieve problema alla schiena. Al momento non sembra comunque essere a rischio la sua presenza dal primo minuto, anche se la candidatura di Bonny in attacco al fianco di Thuram potrebbe crescere nel corso delle prossime ore a seconda delle condizioni del capitano nerazzurro.

Confermata anche la lombalgia di Darmian, assente come Lautaro dalla rifinitura mattutina. L’esterno è a forte rischio e non dovrebbe rientrare tra i convocati di Ajax-Inter. Probabile rimanga a Milano per proseguire le terapie in vista del recupero.