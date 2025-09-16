Assenza ufficiale per Chivu: “Salterà Ajax-Inter”

Dopo i primi dubbi emersi nella giornata di ieri, quest’oggi è arrivata una sentenza definitiva in casa Inter. Cristian Chivu, che in mattinata ha guidato l’ultima rifinitura di Appiano Gentile prima della partenza prevista dopo pranzo per Amsterdam, dovrà infatti rinunciare ufficialmente ad una pedina in vista del primo impegno stagionale in Champions League.

Assente nella seduta di ieri per un problema alla schiena, infatti, Matteo Darmian non prenderà parte alla trasferta olandese a causa di una lombalgia. L’esterno anche questa mattina è risultato assente e non partirà insieme ai compagni. Queste le ultime secondo La Gazzetta dello Sport: “Assente dalla rifinitura anche Matteo Darmian, che invece non partirà per una lombalgia. L’esterno salterà la sfida con l’Ajax. Già ieri non si era allenato per il mal di schiena”.