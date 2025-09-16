Trevisani duro: “QUESTO è il vero problema dell’Inter”

Intervenuto durante l’ultimo episodio di Fontana di Trevi in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha analizzato con parole dure l’attuale momento che sta vivendo l’Inter. In particolare, il noto telecronista ha condannato l’atteggiamento di superiorità messo in campo negli ultimi mesi dai calciatori nerazzurri, indicato come il vero problema di questa squadra.

Questa la sua opinione: “Sento oggi grandi vibes di un mondo che vuole cacciare Chivu dopo tre partite e mi fa incazzare. Cristian Chivu perde a Torino e toglie Lautaro e Barella che erano peggiori in campo, ma dimostrando grandissima personalità e la partita si aggiusta anche, perché dopo quei cambi fa 2-3. Perde una partita surreale e dunque rimarrà solo la sconfitta. Ma prima di bocciare Chivu, bisognerà dargli del tempo per lavorare. Se l’Inter vuole crescere, deve togliersi la certezza di essere la più forte del campionato, non lo più perché è il Napoli. Sono sei mesi che entra in campo convinto che basta far bella figura per vincere le partite e chiaramente non è così, ogni volta c’è un problema e ogni volta non la vinci”.