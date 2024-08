Affare Gudmundsson: opportunità Inter per sbloccare la trattativa

Mancano poco più di due settimane alla fine del calciomercato, con l’Inter che potrebbe ancora piazzare un paio di colpi, uno in difesa e uno in attacco. Per quest’ultimo, in particolare, il nome principale è quello di Albert Gudmundsson del Genoa, con l’ipotesi di uno scambio con Arnautovic, che ha preso piede nelle ultime ore.

Inoltre, come scrive La Gazzetta dello Sport, il calendario potrebbe dare una mano alla dirigenza interista: sabato c’è l’esordio in Serie A proprio contro i liguri. Un’opportunità per discutere dell’affare, che, pertanto, potrebbe sbloccarsi nel corso della prossima settimana.

Gudmundsson sembrava molto vicino alla Fiorentina, ma ora sembra esserci stato un rallentamento. E ogni giorno che passa il rischio che la trattativa possa naufragare si fa sempre più concreto.