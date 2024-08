Verso Genoa-Inter: Bastoni ok, due indisponibili per Inzaghi

L’attesa è quasi finita: sabato 17 agosto riparte il campionato di Serie A, con l’Inter Campione d’Italia che esordirà a Marassi, contro il Genoa. Una gara non semplice sotto diversi punti di vista, che Inzaghi spera di poter affrontare con il minor numero possibile di defezioni.

Secondo La Gazzetta dello Sport, gli indisponibili dovrebbero essere solo due: Zielinski e De Vrij. Per il resto tutti recuperati: Bastoni è già tornato in gruppo e tra oggi e domani dovrebbero ricominciare ad allenarsi con i compagni anche Calhanoglu, Arnautovic e Taremi.

Recuperi importanti, con un interesse speciale a quello dell’iraniano. Lautaro Martinez non può essere ancora al top e avere un giocatore del suo calibro come ricambio sarebbe l’augurio di Inzaghi per gestire al meglio il reparto offensivo.