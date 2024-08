Scambio Gudmundsson-Arnautovic: c’è un DOPPIO ostacolo

Il rinnovo di Lautaro Martinez ha messo un punto importante in casa Inter sul futuro del proprio attacco. Un reparto, però, che dietro al capitano può essere ancora puntellato sul mercato da un colpo di alto livello come Albert Gudmundsson. I nerazzurri non hanno abbandonato la pista e la trattativa con il Genoa potrebbe riaprirsi.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club ligure ha bisogno di un nuovo centravanti dopo l’addio improvviso di Retegui. E potrebbe aprire allo scambio con Marko Arnautovic, nella lista dei possibili obiettivi rossoblù. Ci sarebbero, tuttavia, due ostacoli a livello economico da superare

Il primo è la volontà del Genoa di vedere il prestito dell’islandese pagato, come garantito dalla Fiorentina. Il secondo, invece, riguarda l’ingaggio di Arnautovic: 3,6 milioni di euro all’anno sono troppi per le finanze del Grifone. C’è ancora molto da sistemare, ma i nerazzurri rimangono vigili.