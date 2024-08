L’Inter torna su Gudmundsson: scambio con Arnautovic

Non si è ancora sbloccato il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Il club viola sta infatti aspettando di definire l’addio di Nico Gonzalez, sempre più vicino alla Juventus, prima di chiudere l’operazione con il Genoa per l’attaccante islandese.

Come riportato da Sky Sport, però, chi potrebbe inserirsi nuovamente da un momento all’altro è l’Inter. Il club nerazzurro non ha mai davvero abbandonato la pista che porta a Gudmundsson e starebbe pensando ad un nuovo rilancio.

Il Genoa ha fatto intendere alle pretendenti dell’islandese di essere aperta all’inserimento di una o più contropartite, per rimpiazzare anche l’addio di Retegui. Una posizione che rimette improvvisamente in gioco l’Inter, pronta ad offrire sul piatto del Grifone il cartellino di Marko Arnautovic. Vedremo se il tempo a disposizione sarà sufficiente per tentare il controsorpasso sulla Fiorentina.