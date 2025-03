Affondo Inter per Castro: proposto uno SCAMBIO al Bologna

In questo 2025 l’Inter cercherà di condurre una sessione di mercato estiva nella quale dovrà rispettare i parametri indicati dalla proprietà del fondo Oaktree che vuole una riduzione dell’età media della squadra allenata da Simone Inzaghi, per puntare su nuovi giovani talenti che possano crescere nei prossimi anni in nerazzurro.

Sono già tanti gli obiettivi avvicinati alla società di viale della Liberazione secondo le voci di mercato, uno dei più chiacchierati è però Santiago Castro. L’attaccante classe 2004 sta facendo molto bene con il Bologna e su di lui non c’è solo l’Inter, ha attirato infatti l’interesse anche di altri grandi club italiani e stranieri.

Secondo l’edizione odierna de Il Resto del Carlino, già nello scorso mese di gennaio l’Inter ha fatto un tentativo concreto per convincere il Bologna a cedere Castro. In cambio dell’attaccante argentino il club nerazzurro avrebbe offerto 25 milioni di euro più il cartellino di Asllani ma i rossoblù per ora hanno fatto muro.