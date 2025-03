Van Persie esce allo scoperto: “Inter? Ne toglierei due”

Domani alle ore 18:45 l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, per questa prima partita i nerazzurri saranno in trasferta al De Kuip di Rotterdam prima di poter sfruttate la spinta del pubblico di San Siro per il match di ritorno della prossima settimana.

Sulla panchina del club olandese siede da pochi giorni l’ex attaccante e leggenda del “calcio oranje”, Robin Van Persie che è stato incaricato dalla dirigenza di portare a termine una stagione non semplice soprattutto in Eredivisie. L’ex attaccante di Arsenal e Manchester United ha parlato alla vigilia di questa gara con l’Inter.

Di seguito le dichiarazioni di Van Persie ai microfoni di Sky Sport: “Questa è la mia prima settimana qui, ho sensazioni positive e siamo pronti. L’Inter è molto forte, ha concesso solo un gol finora in Champions: difende bene ma è brava pure in attacco, dovremo difendere bene e avere coraggio. Un giocatore da togliere all’Inter? Gliene toglierei anche un paio (ride, ndr). Sono tutti forti, è un sogno giocare gare di questo livello”.