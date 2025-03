Siparietto Thuram-McTominay in Napoli-Inter: “Sorridi”

In occasione dell’ultimo Bordocam realizzato da Dazn lo scorso sabato nel match scudetto tra Napoli-Inter, questa mattina sono state diffuse delle immagini inedite del Maradona. Tra queste, oltre alle numerose sfuriate di Simone Inzaghi dalla panchina, una scena divertente ha ritratto ad inizio secondo tempo Marcus Thuram e Scott McTominay.

Al rientro in campo tra le due squadre, l’attaccante dell’Inter si è rivolto al centrocampista scozzese per cercare di sdrammatizzare la tensione del momento. Vedendolo costantemente serio, infatti, Thuram ha consigliato al rivale di darsi un’occhiata intorno e godersi lo spettacolo dello stadio in una partita speciale per entrambe le squadre. Questo il curioso labiale del francese catturato da Dazn e rivolto al centrocampista del Napoli: “Sorridi, è bellissimo”.