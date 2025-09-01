1 Settembre 2025
QUANTO pesa l’arrivo Akanji sul bilancio dell’Inter
Le cifre
Mancano solo le firme, ma ormai sembra tutto fatto: Manuel Akanji sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore svizzero arriverà in prestito dal Manchester City, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che dovrebbe diventare obbligo in caso di vittoria allo Scudetto.
Quanto dovrebbe pesare questo trasferimento sul bilancio dell’Inter? Secondo Calcio e Finanza, il costo totale dovrebbe aggirarsi intorno agli 11,25 milioni di euro. Questo se venissero confermate le cifre del riscatto e i 1-2 milioni di euro di prestito oneroso, emersi dalle indiscrezioni.
A questo andrebbe aggiunto lo stipendio da 5 milioni netti (9,25 milioni lordi) che Akanji percepisce attualmente.