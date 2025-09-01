1 Settembre 2025
BLITZ per l’addio di Calhanoglu: sta succedendo ora
Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Germania
Dopo un’estate turbolenta, con diverse voci di mercato, il futuro di Hakan Calhanoglu sembrava ormai essere definito. In questi minuti, invece, sembra essere riaccesa la pista che potrebbe portarlo a lasciare l’Inter per unirsi al Galatasaray.
Come riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, il club turco starebbe provando a trovare l’accordo per ingaggiare il centrocampista turco. La trattativa non sembra facile, ma il Galatasaray ci starebbe riprovando seriamente.