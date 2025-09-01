Si prospetta un’ultima giornata folle di calciomercato in casa Inter. Il club nerazzurro, contrariamente a quanto annunciato dal presidente Beppe Marotta negli ultimi giorni, ha infatti deciso di riaprire i trasferimenti sia in entrata che in uscita.

Tutto il calciomercato che riguarda l’Inter in diretta fino alla chiusura della sessione estiva fissata per questa sera alle ore 20.00.

15.11 – Secondo Fabrizio Romano, il Marsiglia ha formulato una proposta ufficiale per Pavard: prestito con diritto di riscatto per la prossima estate e ingaggio interamente pagato dai francesi. E’ tutto nelle mani dell’Inter.

15.05 – Manuel Akanji sta per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Questi i dettagli di Fabrizio Romano: “Operazione da 2 milioni per il prestito oneroso e diritto di riscatto a 15 milioni. Riscatto che diventerà obbligatorio se Akanji avrà disputato almeno il 50% delle partite stagionali e se l’Inter vincerà il campionato”.

14.51 – Secondo Fabrizio Romano, Inter e Manchester City hanno raggiunto l’accordo totale per il trasferimento di Manuel Akanji. A breve le visite mediche e la firma ufficiale del nuovo difensore nerazzurro.

14.47 – Svolta improvvisa in entrata per l’Inter: secondo Sky Sport, infatti, Akanji potrà arrivare in ogni caso, indipendentemente dalla cessione di Pavard.

14.40 – L’Inter ha inviato una richiesta ufficiale al Manchester City per Akanji, come scritto da Fabrizio Romano.

14.28 – Clamoroso, si riapre il mercato dell’Inter. Secondo Sky Sport il club nerazzurro studia la doppia operazione con la cessione di Pavard al Marsiglia e l’arrivo di Akanji dal Manchester City.