Due affari e una sorpresa: ECCO la nuova difesa dell’Inter – ESCLUSIVA

Nell’ultimo giorno di calciomercato, uno scossone ha colpito la difesa dell’Inter. Contro ogni pronostico, ecco che a poche ore dalla chiusura della sessione estiva, il club nerazzurro ha realizzato ben due importanti operazioni nel reparto arretrato, rispettivamente in entrata e in uscita.

In arrivo c’è infatti Manuel Akanji, centrale svizzero che negli anni scorsi era stato più volte vicino al trasferimento all’Inter. L’ormai ex Manchester City non rientrava più nei piani di Pep Guardiola ed era finito da settimane sul mercato. Un’occasione che, nel momento in cui si è presentata la possibilità, Chivu ha voluto cogliere per via delle sue caratteristiche difensive.

Contestualmente, l’Inter ha definito l’uscita di Benjamin Pavard che torna in Francia grazie all’accordo con il Marsiglia. Una cessione che era nell’aria da diversi giorni, ma che ha sorpreso tutti per le tempistiche davvero ridotte. Dal punto di vista numerico, dunque, Akanji andrà a riempire il vuoto in difesa lasciato dall’ex centrale del Bayern Monaco.

A completare la difesa, come raccontato negli ultimi giorni qui su Passione Inter, sarà infine Tomas Palacios. Il difensore classe 2003 ha deciso di rifiutare il passaggio che sembrava fatto al Santos per giocarsi ancora le sue chance in maglia nerazzurra. Anche nelle ultime ore del mercato, nonostante le richieste ricevute, il ragazzo ha dato assoluta priorità all’Inter.

Come raccolto dalla nostra redazione, è stata decisiva proprio la volontà dello stesso Palacios di rimanere in Europa e in particolare con la maglia nerazzurra cucita addosso. Nonostante l’Inter potrà eventualmente definire ancora operazioni in uscita oltre la scadenza di questa sera, sembra improbabile una partenza del giovane difensore che potrà convincere Chivu da qui al prossimo gennaio.