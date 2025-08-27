Rifiuto Palacios: ecco la CAUSA e dove giocherà – ESCLUSIVA

Quando tutto sembrava fatto per il trasferimento di Tomas Palacios al Santos, ecco che è arrivata la notizia della sua scelta di non accettare la destinazione brasiliana. Il difensore centrale classe 2003 è in uscita dall’Inter perché è giovane e ha ancora bisogno di crescere giocando con maggiore continuità di quanto non farebbe in nerazzurro.

Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, la scelta di Palacios di declinare la proposta del club brasiliano è stata presa per una ragione bene precisa. Il giovane classe 2003 arrivato all’Inter un anno fa vuole infatti restare in Europa e giocarsi le sue carte in uno dei campionati del “Vecchio Continente”.

L’entourage del giocatore nerazzurro è attualmente al lavoro per trovare una nuova sistemazione in prestito entro la fine del mercato. L’obiettivo è che Palacios possa scendere in campo con continuità e maturare esperienza, un po’ come successo nella seconda metà della scorsa stagione quando si era trasferito al Monza.