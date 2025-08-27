27 Agosto 2025

Svolta il futuro di Palacios: decisione NETTA a sorpresa

Il difensore centrale era in uscita dall'Inter

Gli esuberi che, di fatto, restano ancora oggi nella lista cessioni dell’Inter sono soltanto due. Il primo (e molto più pesante in termini di ingaggio) è Mehdi Taremi che i nerazzurri vogliono mandare via per non dovergli più pagare l’alto stipendio mentre il secondo è il giovane Tomas Palacios che non ha convinto in termini di qualità.

Quando tutto sembrava fatto per il trasferimento del difensore argentino al Santos, ecco che arriva il cambio di decisione imprevisto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sembra infatti al momento in grande dubbio il passaggio di Palacios nel club brasiliano e sono ore decisive per capire il da farsi.

Il giornalista esperto di mercato parla infatti di ripensamenti da parte del difensore dell’Inter. Possibile quindi che Palacios abbia cambiato idea all’ultimo preferendo non accettare per il momento l’offerta del Santos di misurarsi nel campionato brasiliano, non si esclude che il centrale 2003 preferisca magari provare ancora a stare in Europa.

