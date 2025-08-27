Sucic REGNA ma torna Calha: ecco chi esce dalla mediana

Uno dei migliori in campo nella gara d’esordio di Serie A in cui l’Inter ha battuto il Torino è stato senza dubbio Petar Sucic. Il centrocampista croato era al suo debutto assoluto nel campionato italiano e ha subito offerto una prestazione eccezionale con un assist per Thuram e anche diverse occasioni che per poco non sono diventate gol.

Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe scende in campo da titolare anche domenica per la gara contro l’Udinese, sempre a San Siro, valida per la seconda giornata di Serie A. Il “problema” per il tecnico Cristian Chivu è che tornerà dalla squalifica Hakan Calhanoglu e sarà quindi a disposizione per giocora.

Come sottolinea la rosea, il turco si riprenderà il suo posto in cabina di regia con Barella che tornerà a fare la mezzala. Ecco quindi che Sucic potrebbe soffiare il posto proprio a quel Mkhitaryan che – come ammesso dal croato – lo sta aiutando a tradurre l’italiano e a inserirsi in gruppo: l’armeno potrebbe quindi partire dalla panchina.