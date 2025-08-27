27 Agosto 2025

Massimo Moratti ricoverato all’Humanitas: le sue condizioni

Le condizioni dell'ex patron dell'Inter

Arriva un triste notizia per tutti i tifosi dell’Inter che sono legati all’ex presidente Massimo Moratti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’ex numero 1 della società nerazzurra è ricoverato in terapia intensiva all’istituto Humanitas di Rozzano per via di una polmonite che lo ha costretto a dover essere soccorso.

Secondo quanto appreso in questi minuti, il patron nerazzurro – attivo tra il 1995 e il 2013 – non sarebbe in condizioni critiche. Moratti ha compiuto 80 anni lo scorso mese di maggio e non ha mai smesso di seguire allo stadio o in TV la sua Inter, come ha dichiarato in più occasioni, anche dopo l’uscita dal CdA.

