Cassano su Inzaghi: “All’Inter serviva un allenatore bravo”

Riparte il campionato e di conseguenza si riaprono i salotti degli opinionisti. Uno dei più noti sul web è quello di “Viva El Futbol” dove tre ex calciatori dell’Inter come Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano commentato i risultati e le prestazioni delle squadre di Serie A.

Uno che non usa mai parole banali è Cassano che ha di nuovo criticato pesantemente Simone Inzaghi e lo ha paragonato con quanto visto dalla prima Inter di Cristian Chivu. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante della Nazionale in diretta dopo la vittoria nerazzurra in Inter-Torino:

“L’Inter è una squadra fortissima, l’ho sempre detto. Sulla carta Napoli e Inter sono le più forti. La scorsa è stata una stagione fallimentare, il suo allenatore pensava ad alto. Pensava ad andare via e ai soldi arabi. Ha distrutto l’Inter ma tanta gente diceva che faceva giocare un calcio meraviglioso. I giocatori erano forti prima e lo sono adesso. Mi sono piaciuti il pressing alto e il fatto che andavano su diretti dalle punte, mi hanno convinto molto. Ci voleva un allenatore bravo prima di Chivu che vinceva 4 Scudetti su 4 e invece c’è stato il disastro”.