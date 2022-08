Mercato – Akanji vuole l’Inter. GdS: “Occhio al finale di mercato”

Mancano ancora 20 giorni alla chiusura del calciomercato e la questione Skriniar non può ritenersi chiusa, assolutamente. Ma nell'attesa, l' Inter non si smuove da Manuel Akanji . Il difensore svizzero è diventato l'osservato speciale per la difesa, a maggior ragione dopo l'ultimo braccio di ferro con il Borussia Dortmund che lo ha messo fuori rosa.

Il contratto di Akanji scade nel 2023 e non ha nessuna intenzione di rinnovarlo. In più, come riporta La Gazzetta dello Sport, Akanji vuole l'Inter. Questi due elementi sposteranno molto probabilmente il prezzo verso il basso rispetto ai 20 milioni di euro (per ora) chiesti dal club tedesco.