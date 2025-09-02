Akanji ha preferito l’offerta dell’Inter al Milan: il motivo

Probabilmente la sconfitta di domenica sera contro l’Udinese, ha convinto la dirigenza dell’Inter del fatto che fosse necessario ancora un innesto in difesa per completare questa rosa. Ed ecco che l’ultimo giorno di mercato ha regalato l’arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto.

Sul difensore svizzero nei giorni scorsi era piombato anche il Milan che per volontà del tecnico Max Allegri aveva bisogno di un nuovo difensore. Anche i rossoneri (come l’Inter dopo l’Udinese) in seguito la sconfitta a San Siro contro la Cremonese hanno capito di aver bisogno di volti nuovi nel reparto arretrato.

Il tentativo del DS Igli Tare con il Manchester City per Akanji non è però andato a buon fine per la volontà del difensore classe 1995. Lo svizzero infatti ha fatto sapere di voler una squadra che partecipi alla Champions League ed ecco il motivo per cui ha scelto l’Inter al posto del Milan, come rivela Sky Sport.