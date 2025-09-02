Voti sufficienti al mercato dell’Inter: “Squadra migliorata”

Si è conclusa ieri sera la sessione estiva di mercato per le squadre di Serie A e l’Inter ha chiuso con il colpo Akanji per la difesa. In precedenza erano anche arrivati Luis Henrique, Sucic, Bonny e Diouf (oltre al ritorno dal prestito di Pio Esposito) che completano il quadro di volti nuovi nella rosa allenata da un tecnico nuovo come Chivu.

I giornali in edicola oggi danno, come sempre, le pagelle al calciomercato condotto dalle squadre italiane e viene per lo più dato un giudizio positivo a quello dell’Inter. Tuttosport assegna un 6 alla sessione estiva orchestrata dal presidente Beppe Marotta e dal DS Piero Ausilio mentre è più generoso il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano assegna un 7 all’Inter e spiega: “Con Lookman sarebbe stata da 7,5. In ogni caso la squadra è migliorata, basta pensare a Bonny-Esposito (Pio subito in Nazionale) che sostituiscono Taremi-Arnautovic-Correa. Un bel rinforzo in difesa con Akanji. Anche Sucic aumenta la qualità della squadra, mentre Luis Henrique è una buona alternativa. Forse serviva il vice-Calhanoglu, ma l’Inter non lo ha mai cercato”.