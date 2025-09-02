Dove vedere tutte le partite dell’Inter in Champions League

Nelle scorse ore, è stata annunciata la ripartizione televisiva ufficiale per quanto riguarda i match della nuova Champions League 2025/26. Da accordi, come avvenuto nelle ultime stagioni, la miglior partita del mercoledì verrà trasmessa in esclusiva su Prime Video, mentre tutti gli altri incontri saranno come sempre visibili su Sky Sport.

Per quanto riguarda l‘Inter, saranno questi tre gli incontri che verranno trasmessi su Prime Video: Ajax-Inter, Inter-Kairat e Atletico Madrid-Inter. Le altre gare, ad eccezione dell’ultima giornata della fase campionato, saranno invece distribuite in esclusiva su Sky Sport.

Nell’ottava e ultima giornata, come avvenuto lo scorso anno, tutte le squadre scenderanno in campo di mercoledì. Per questa ragione, in virtù di quella che sarà la situazione di classifica delle quattro squadre italiane all’interno della competizione, Prime si riserverà solamente il prossimo gennaio di selezionare la miglior partita in calendario da trasmettere sulla propria piattaforma.

Questo il calendario completo su dove seguire le partite dell‘Inter in Champions League, dalla prima alla settima giornata della fase campionato:

GIORNATA 1 Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21:00 Ajax-Inter – PRIME VIDEO

GIORNATA 2 Martedì 30 settembre, ore 21:00 Inter-Slavia Praga – SKY SPORT

GIORNATA 3 Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00 Union SG-Inter – SKY SPORT

GIORNATA 4 Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00 Inter-Kairat Almaty – PRIME VIDEO

GIORNATA 5 Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00 Atletico Madrid-Inter – PRIME VIDEO

GIORNATA 6 Martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00 Inter-Liverpool – SKY SPORT

GIORNATA 7 Martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 Inter-Arsenal – SKY SPORT

GIORNATA 8 Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund-Inter – DA ASSEGNARE