I migliori svincolati sul mercato: ci sono anche 2 ex Inter

Dopo più di due mesi si è conclusa ieri sera la sessione estiva di mercato che per l’Inter è terminata con un colpo dell’ultim’ora, ovvero Manuel Akanji dal Manchester City. Le finestre di mercato sono chiuse in Serie A e nelle altre principali leghe europee ma non dappertutto: sono infatti ancora aperte in Turchia, Belgio, Svizzera e Arabia.

C’è poi anche il mercato degli svincolati che talvolta può riservare alcune sorprese per i club che non sono riusciti a completare la rosa come vorrebbero. Nella lista dei “free agent” oggi ci sono ancora alcuni giocatori importanti e due di questi hanno anche avuto un passato piuttosto recente nell’Inter.

Si tratta di Christian Eriksen e Rafinha Alcantara che, stando ai valori di Transfermarkt, sono ancora oggi tra i migliori calciatori senza contratto. Altri giocatori importanti nella lista svincolati sono: Takehiro Tomiyasu (difensore), Josh Brownhill (centrocampista), Kurt Zouma (difensore), Sergio Reguilón (difensore), Josh Dasilva (centrocampista), Kelechi Iheanacho (attaccante), Hakim Ziyech (attaccante).