Conferme in Italia: “Il Galatasaray torna su Calhanoglu”

Nelle scorse ore in Turchia sono tornate a farsi vive molte voci relative a un possibile ritorno con forza del Galatasaray su Hakan Calhanoglu. Il club di Istanbul ha tentato a più riprese di poter mettere le mani sul regista dell’Inter ma alla fine la società nerazzurra ha bloccato l’uscita del suo numero 20 per mancanza di offerte congrue.

Tuttavia, l’edizione odierna di Tuttosport conferma queste indiscrezioni che provengono dalla Turchia e spiega come il Galatasaray vorrebbe ancora prendere Calhanoglu, dato che il mercato lì si chiude il 12 settembre. Il quotidiano sottolinea però come sia difficile che l’Inter accetti una proposta adesso a mercato chiuso, queste le parole:

“A proposito di centrocampo, il Galatasaray nonostante l’acquisto di Gundogan, bramerebbe ancora Calhanoglu dopo il corteggiamento mediatico di giugno e luglio. In Turchia il mercato chiude il 12 settembre, però l’Inter, anche a fronte di un’offerta congrua (non meno di 20 milioni), difficilmente ora potrà dire di sì”.