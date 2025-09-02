Clamoroso Gazzetta: “Rifiutati 42 milioni per Bisseck”

Da poche ore si è chiuso ufficialmente il calciomercato in Italia. E’ stata un’ultima giornata ricca di emozioni e colpi di scena, anche in casa Inter dove sono state portate a termine ben due operazioni. La prima ha riguardato l’approdo a Milano di Manuel Akanji, mentre in uscita è stato definito il prestito di Benjamin Pavard al Marsiglia.

Un doppio affare che non ha particolarmente convinto i tifosi nerazzurri, anche in virtù della prova non brillante esibita da Bisseck la scorsa domenica. Eppure, è stato il club nerazzurro a spingere fortemente per la riconferma in organico del centrale tedesco, a discapito proprio del francese. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport ha svelato un’offerta rifiutata nelle scorse settimane.

Dal Crystal Palace, squadra che più volte è stata vicina a Bisseck, l‘Inter avrebbe rifiutato una maxi proposta da 42 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma considerata ancora non adeguata dai nerazzurri rispetto al reale valore del difensore. Ora starà al tedesco ricambiare in campo la fiducia incassata dal club, lasciandosi alle spalle qualche amnesia di troppo fatta vedere contro l’Udinese.