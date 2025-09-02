Akanji: “Inter miglior club in Italia, voglio la Champions”

Si è presentato questa mattina l’ultimo acquisto piazzato dall’Inter allo scadere del mercato, Manuel Akanji. Il centrale svizzero, arrivato in prestito dal Manchester City, ha speso ottime parole verso il club nerazzurro sui canali ufficiali della società, augurandosi di poter tornare in finale di Champions League: “Per me l’Inter è il più grande Club d’Italia e uno dei più grandi al mondo e l’ha dimostrato in questi anni. È stato davvero facile per me scegliere questo Club”

RUOLO – “Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, ho giocato anche al centro nella nazionale svizzera. Posso giocare in differenti posizioni, ma ovviamente è l’allenatore che deciderà dove impiegarmi”.

ESPERIENZA – “L’Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa, e questa volta spero che la vinca l’Inter”.

SERIE A – “Sarà diverso dalla Premier League, anche la Bundesliga era differente. Ho guardato tante partite della Serie A, conosco le squadre che ci giocano. Mi piace molto questo campionato, è un altro motivo per il quale sono qui, non vedo l’ora di conoscere l’allenatore e il modo in cui giochiamo”.

SOMMER – “Mi ha scritto un messaggio, ma ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di amici e della mia famiglia. Yann mi ha offerto il suo aiuto per questi primi giorni qui, non vedo l’ora di incontrare anche lui”.

TIFOSI – “Sono molto impaziente di conoscere i tifosi dell’Inter a San Siro, nella prima partita casalinga che giocheremo: aspetto quel momento”.