CAOS Onana a Manchester: “Chiede un nuovo contratto folle”

Dall’estate 2023 quando ha lasciato l’Inter, per André Onana ci sono state ben poche soddisfazioni dal punto di vista personale e sportivo. La sua avventura con il Manchester United si sta scoprendo essere molto più complicata di quanto si potesse pensare e diversi suoi errori lo hanno fatto finire nell’occhio del ciclone.

Il portiere ex Inter, secondo quanto riportato da Laurie Whitwell (giornalista del The Athletic), avrebbe infatti chiesto in estate un nuovo contratto al Manchester United con uno stipendio più alto, anche per andare incontro alle riduzioni salariali del 25% previste per tutta la rosa dopo il mancato accesso alle coppe europee.

In queste ore sta diventando virale la reazione di Mark Goldbridge, personaggio noto e vicino al popolo del Man United che si sta chiedendo come faccia Onana a chiedere un nuovo contratto quando la squadra è così in difficoltà e lui non stia offrendo belle prestazioni. Il club inglese, inoltre, ha comprato l’ultimo giorno di mercato il portiere belga Lammens.