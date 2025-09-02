Pio Esposito: “Qui in Nazionale per tornare ai Mondiali”

E’ stata una settimana incredibile per Francesco Pio Esposito. Poche ore dopo l’esordio con la maglia dell’Inter a San Siro nel campionato italiano, il viaggio verso Coverciano per rispondere alla prima convocazione con la Nazionale Maggiore allenata da Gennaro Gattuso.

Emozioni intense che il giovane bomber ha descritto così in conferenza stampa: “Sta succedendo tutto molto velocemente. Sono molto contento di essere qui per la prima volta, è un’emozione grandissima. Questo è un momento molto positivo, ma nel calcio può cambiare tutto velocemente e serve grande equilibrio”.

In riferimento alla Nazionale, ha parlato del miglior ricordo legato alla maglia Azzurra: “Quella di Balotelli alla Germania, era il giorno del mio compleanno ed ero a casa con gli amici. Ho sofferto per la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali, ora siamo qui per cercare di invertire questa tendenza”.

Una crescita dovuta anche ai consigli dei fratelli, Salvatore e Sebastiano: “Salvatore mi ha detto di godermi l’esperienza, di vivermi questo momento senza troppe paranoie. Quando sto con i miei fratelli però cerchiamo di parlare il meno possibile di calcio. Inter? A Lautaro ruberei la cattiveria, fa tutto sempre al 100%, anche in allenamento. A Marcus la semplicità nel fare le cose, nel saltare l’uomo. Dei miei compagni in Nazionale mi è sempre piaciuto Scamacca, trovo che sia un attaccante complet-o”.