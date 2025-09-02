Sabatini: “Akanji sottovalutato, meglio di Pavard perché…”

Non ha generato grande entusiasmo tra i tifosi dell’Inter l’acquisto dal Manchester City di Manuel Akanji. Eppure stiamo parlando di un centrale di grande esperienza internazionale, dalle caratteristiche perfette per le idee di Cristian Chivu e che da queste parti mancavano da parecchio tempo nel reparto arretrato nerazzurro. Inoltre, si tratta di un calciatore che per anni è stato inamovibile per Pep Guardiola e che con lo spagnolo ha ricoperto tantissime posizione con un alto rendimento.

A difendere l’acquisto dello svizzero ci ha pensato il giornalista Sandro Sabatini che su Youtube ha parlato così di Akanji: “Mi piace, è un acquisto sottovalutato. C’è l’effetto sorpresa, il fatto che il difensore liberato dal Manchester City ha preferito l’Inter a Milan, sa giocare da centrale da braccetto all’occorrenza, sa giocare anche a quattro. Secondo me è un ottimo acquisto, soprattutto non farà rimpiangere Pavard e non soltanto perché Pavard aveva pensato bene questa estate di curare una distorsione alla caviglia giocando a Padel”.