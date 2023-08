L’Al-Ahli piomba su Calhanoglu. L’Équipe: “Alternativa a Verratti”

Continuano le trattative di calciomercato e dall’Arabia Saudita arrivano nuove insidie per l’Inter. Hakan Calhanoglu, infatti, sarebbe un obiettivo dell’Al-Ahli, pista che potrebbe scaldarsi se saltasse la trattativa per Marco Verratti.

Lo riporta L’Équipe, che sottolinea come il club saudita avrebbe un accordo con il centrocampista italiano, ma non con il PSG, che avrebbe rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro. Su Verratti, poi, ci sarebbero anche alcuni club europei, come il Bayern Monaco.

Per questo motivo, l’Al-Ahli starebbe lavorando parallelamente alla pista che porterebbe a Calhanoglu.