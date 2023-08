A pochi minuti dall’esordio stagionale contro il Monza, Beppe Marotta è intervenuto a microfoni di Sky Sport, per commentare l’imminente sfida dell’Inter in programma a San Siro.

Queste le sue parole:

RICORDO MAZZONE – “Ha segnato il calcio degli anni ’90, più romantico e bucolico. Sono stato anche testimone della sua corsa contro l’Atalanta”.

GALLIANI – “A lui ruberei la sua grande saggezza e l’esperienza che nascono dalla sua competenza. Questi sono i suoi capisaldi”.

PAVARD – “La volontà del giocatore è importante in una negoziazione. Ha espresso il desiderio di venire ed è molto. Il Bayern è una società molto ricca e difficilmente fa a meno dei giocatori di grande spessore. Per darlo a noi poi dovrebbero trovarne un altro, quindi si creano dei meccanismi non solo economici e finanziari, con un buco che si crea. Queste sono le difficoltà. La trattativa è ancora aperta? Assolutamente sì”.

ARABIA SAUDITA – “Si tratta di un fenomeno che per noi dirigenti di calcio è sorto improvvisamente e non ce lo aspettavamo. Non sappiamo che effetto avrà. Ci sono i dati: hanno portato via 22 giocatori di talento e hanno portato circa 700 milioni nelle casse europee. Così però si è impoverita la qualità sportiva e chiaramente si perde dal punto di vista della competitività economica. Questa manifestazione così forte degli arabi credo possa creare dei condizionamenti negativi”.