Tutto pronto a San Siro per l’esordio stagionale dell’Inter, che sfiderà il Monza nella prima giornata di Serie A 2023/2024. Per gli uomini di Inzaghi subito una sfida complicata, contro un avversario che nella scorsa stagione ha messo in grande difficoltà i nerazzurri.

Inter che scenderà in campo con la formazione vista nelle ultime amichevoli, con i soli Sommer e Thuram come novità rispetto alla formazione della scorsa stagione. In difesa ci sarà De Vrij al posto dell’infortunato Acerbi. Solo panchina, dunque, per Frattesi e Cuadrado.

Nel Monza, invece, c’è una novità in attacco rispetto alle indiscrezioni della vigilia, con Maric schierato titolare in attacco da Palladino.