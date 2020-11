Alaba, sarà addio al Bayern Monaco? Il suo agente lo propone: c’è anche l’Inter

Negli scorsi mesi il suo nome era stato accostato all’Inter, con la possibilità che questo riaccada nella prossima finestra di mercato: si tratta di David Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, club nel quale milita da ormai 12 anni. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il suo agente l’avrebbe offerto a diverse squadre.

Tra di esse figura anche l’Inter di Antonio Conte, oltre a Real Madrid e Juventus. La concorrenza per aggiudicarsi l’austriaco, dunque, sarebbe serrata, anche se un profilo come il suo servirebbe come il pane ai nerazzurri sull’out di sinistra. Inoltre, non è da escludere una sua partenza a gennaio, in modo da far monetizzare i bavaresi evitando di perderlo a zero.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<