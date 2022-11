Alcaraz, il presidente del Racing strizza l’occhio all’Inter: “Siamo in ottimi rapporti”

Carlos Alcaraz è ormai un obbiettivo dichiarato dell' Inter , che punta a rinforzare il proprio centrocampo. Dopo le recenti parole del procuratore del giovane argentino, ora a "benedire" la trattiva ci ha pensato anche Victor Blanco , presidente del Racing , intervistato di recente dal quotidiano spagnolo AS.

Blanco infatti sulla questione ha dichiarato: "Con l'Inter negli anni abbiamo maturato un ottimo rapporto. E proprio questo legame potrebbe essere la chiave che potrebbe aiutare i nerazzurri ad acquistare Carlos Alcaraz". Un virgolettato che lascia poco spazio ai dubbi: qualcosa bolle in pentola per esporsi a tal punto.

L'operazione sembra avere il benestare di tutte le parti in causa, ora manca solo l'offerta decisiva dei nerazzurri, che potrebbero inserire nella trattativa anche il cartellino di Colidio per abbassare i 15 milioni chiesti dal Racing. Possibile che Alcaraz arrivi già a gennaio, magari per rilevare il possibile partente Gagliardini?