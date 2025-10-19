Allarme Inter: “Contratto col Real Madrid”, via a zero

Le due sessioni di calciomercato del 2026 saranno molto importanti per l’Inter e anche per altri grandi club europei. Ci sono infatti diversi giocatori di alto livello che vanno in scadenza di contratto a giugno e quindi ci si dovrà muovere con anticipo per trovare un accordo per primi. Il club nerazzurro vuole inoltre ringiovanire la rosa, come chiede Oaktree.

Uno degli calciatori in scadenza nel 2026 che è stato indicato a più riprese come un possibile obiettivo dell’Inter è Dayot Upamecano. Il difensore francese a fine stagione non sarà più un calciatore del Bayern Monaco se non sceglierà di cambiare idea e rinnovare: su di lui al momento ci sono tante squadre interessate.

Un altro club oltre all’Inter che è molto interessato è il Real Madrid. Secondo quanto riferisce la BILD, il club spagnolo avrebbe già pronto un contratto per Upamecano e così nelle prime settimane del 2026 potrà ufficialmente accordarsi per l’estate, se lui accetterà la proposta da 10 milioni di euro netti a stagione. La notizia è stata ripresa anche in Spagna.